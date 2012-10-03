В уже имеющийся дизайн, нужно добавить новые элементы. Работы не много.
2 шапки сайтов и аватар группы ВК
Здравствуйте!
Нужно создать 2 шапки сайтов и 1 аватар группы ВК:
1. Для детского интернет магазина (пока только постельное белье)
2. Для интернет магазина гобелнов
3. Аватар - для группы ВК интернет магазина рубашек
Все подробности - для выбранных исполнителей
С уважением, Артём
Выбранный исполнитель
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