Редизайн сайта

Нужно переделать дизайн сайта www.m-shina.ru . Цвета и оформление нужно сохранить, требуется переделать всю информацю в прямоугольные блоки, как тут: www.nakolesah.ru , т.е. чтобы все элементы были в блоках, также нужно доделать шапку ...