Редизайн главной страницы сайта по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок208 просмотров

Добрый день!

Редизайн главной страницы karkass.ru

ТЗ:

1. Сделать фикс.ширину 1000 px

2. Подобрать фон примерно как на www.drive.ru и вообще стиль этого сайта нравится заказчику.

3. Уменьшить размеры дома в шапке

4. Опустить строку Меню ниже в удобное для глаза место

5. Фотогалерея, которая сейчас располагается справа - расположить ее по горизонтали с уменьшением превью-фотографий (кол-во фото можно варьировать)

ТЗ для дизайна - довольно конкретное.

Предлагайте свою цену с указанием ссылки на портфолио.

Вопросы отправляйте на alikgr - gmail DOT com

13 лет назад
mosq5551
Алик 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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