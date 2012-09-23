Редизайн главной страницы сайта по ТЗ

Добрый день!

Редизайн главной страницы karkass.ru

ТЗ:

1. Сделать фикс.ширину 1000 px

2. Подобрать фон примерно как на www.drive.ru и вообще стиль этого сайта нравится заказчику.

3. Уменьшить размеры дома в шапке

4. Опустить строку Меню ниже в удобное для глаза место

5. Фотогалерея, которая сейчас располагается справа - расположить ее по горизонтали с уменьшением превью-фотографий (кол-во фото можно варьировать)

ТЗ для дизайна - довольно конкретное.

Предлагайте свою цену с указанием ссылки на портфолио.

Вопросы отправляйте на alikgr - gmail DOT com