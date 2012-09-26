Приватно для Шарабан Олександра. Внедрение шриф.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка95 просмотров

Добрый день!

Мне нужно сделать чтобы в англоязычном шаблоне можно писать русские шрифты. Все исходники есть. Нужно разобраться и внедрить в шаблон кириллический шрифт.

13 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня
Быстро отозвался, помог разобраться. С заданием справился на 5+. В ходе работы перевыполнил оговоренные сроки, написал подробную инструкцию, очень хорошо разбирается в Флеше! Не пропадает из on-line, как это наблюдается у некоторых людей. Спокойно относиться к дополнительным доработкам, которые в ходе работ обязательно всплывают. Спасибо!
Очень приятно работать, очень хорошое отношение. Сразу по виполнению производит оплату, постоянно находится онлайн, и с ним можно оговорить все нюанси выполнения задания.

Заявки фрилансеров

Katakuna555
Александр 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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