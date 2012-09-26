Приватно для Шарабан Олександра. Внедрение шриф.

Быстро отозвался, помог разобраться. С заданием справился на 5+. В ходе работы перевыполнил оговоренные сроки, написал подробную инструкцию, очень хорошо разбирается в Флеше! Не пропадает из on-line, как это наблюдается у некоторых людей. Спокойно относиться к дополнительным доработкам, которые в ходе работ обязательно всплывают. Спасибо!