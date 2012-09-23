Дизайн сайта на WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок170 просмотров

Нужно отредактировать дизайн сайта согласно техническому заданию.

Установить на Хост.

В тех задание включен интерактивные картинки (возможно флэш)

Сайт включен. Работает.

Тематика и адрес http://www.msc-chip.ru/

Тех задание в прикрепленном файле

WordPress
13 лет назад
mscchip
48 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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