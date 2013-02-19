Толковый дизайнер web-сайтов (только Киев)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок230 просмотров

Нужен хороший дизайнер, знающий толк в разработке интернет магазинов.

Работа удаленная, но должна быть возможность встреч для корректировки работы и обсуждения этапов работы.

Обязательно КИЕВ и хорошее портфолио.

12 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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