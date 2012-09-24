Здравствуйте, нужно сделать несложный дизайн сайта, ТЗ есть. Срок: за сегодня (т.к. завтра уже надо сдать проект). Писать в аську 543 590
Дизайн сайта студии
Необходимо сделать дизайн для сайта веб-студии. 10 страниц. бюджет: 300$. срок: 1-2 недели. ТЗ выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта для интернет магазина по оптовой продаже сантехнического инженерного оборудования.Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Мне нужно сделать чтобы в англоязычном шаблоне можно писать русские шрифты. Все исходники есть. Нужно разобраться и внедрить в шаблон кириллический шрифт.Завершен13 лет назад
- $250
Нужно отредактировать дизайн сайта согласно техническому заданию. Установить на Хост. В тех задание включен интерактивные картинки (возможно флэш) Сайт включен. Работает. Тематика и адрес http://www.msc-chip.ru/ ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Выпадающее меню - большие размеры, большое расстояние между строк. Подобрать более удачный шрифт и отступы. Организация меню в несколько уровней, в один или два столбца. 2. При выборе раздела "Главная > Каталог ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Редизайн главной страницы karkass.ru ТЗ: 1. Сделать фикс.ширину 1000 px 2. Подобрать фон примерно как на www.drive.ru и вообще стиль этого сайта нравится заказчику. ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт13 лет назад
Профессиональный и креативный ре-дизайн сайта + несколько иконок ( Авиарейсы на Тенерифе,Ипотека,Климат Тенерифе,Горячие предложения по аренде,Горячие предложения по продаже, отзывы наших клиентов http://tucasaestate.ru/Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача сделать дизайн сайта. интернет-магазин детских игрушек. Плюс сделать логотип. регион Краснодарский край, позже вся Россия, названия ещё нет. Шаблон должен легко интегрироваться в последнийю версию движка opencart. Ждём предложения и стоимость.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Для компании orthomol.ru нужно создать дизайн группы для 3-х социальных сетей: вВконтакте, Facebook, Twitter. Основные цвета дизайна - http://www.orthomol.de/desktopdefault.aspx (белый, синий, зеленый)Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн страницы захвата клиентов для готового сайта Структура и макет страницы будут предложены.Завершен13 лет назад