Дизайн сайта студии

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки293 просмотра

Необходимо сделать дизайн для сайта веб-студии. 10 страниц. бюджет: 300$. срок: 1-2 недели. ТЗ выбранному исполнителю.

13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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