Есть сайт, необходимо используя сделанную стилистику сделать одну внутреннюю страницу. Подробное тех. задание вышлю исполнителю, чью работы понравятся больше всего. PSD макета по которому надо будет работать предоставлю. Задание очень срочное, срок реализации - сегодня.
Нарисовать и сверстать одну страничку по примеру
Здравствуйте,
Задача: нарисовать и сверстать страницу (одну) по примеру.
Пример: http://www.gazeta.ru/vkontakte/
Приоритет: быстро и качественно.
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