Нарисовать и сверстать одну страничку по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок151 просмотр

Здравствуйте,

Задача: нарисовать и сверстать страницу (одну) по примеру.

Пример: http://www.gazeta.ru/vkontakte/

Приоритет: быстро и качественно.

13 лет назад
selldigi
Евгений 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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