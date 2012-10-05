Сделать внутреннюю страницу на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок142 просмотра

Есть сайт, необходимо используя сделанную стилистику сделать одну внутреннюю страницу. Подробное тех. задание вышлю исполнителю, чью работы понравятся больше всего. PSD макета по которому надо будет работать предоставлю. Задание очень срочное, срок реализации - сегодня.

13 лет назад
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличная работа. Все корректировки оперативно внесены.
Отличный заказчик! четкое задание и оперативная оплата!

Заявки фрилансеров

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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