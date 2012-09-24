Изменение дизайна сайта: ( www.garhi.ru), что требуется:

1) щелчок по логотипу должен приводить к возврату на главную страницу, но не на заставку.

2) изменение главного меню навигации по основным разделам – использование выпадающих списков, чтобы пользователь имел возможность, не уходя с главной страницы, сразу увидеть нужный ему раздел или подраздел. Возможность дополнять выпадающие подменю ссылками на новые разделы сайта.

3) изменение макета главной страницы, направленное на сведение до минимума скроллинга (при сохранении в основном имеющихся правой и левой колонок) и предусматривающее:

•размещение хорошо заметных быстрых ссылок:

- Повышение квалификации

- Доска объявлений

- Юридическая помощь

- План контрольных проверок

- Взносы

•создание гибкой и универсальной «конструкции» (таблицы) для отображения содержимого нескольких рубрик (при этом с возможностью удалять или возвращать некоторые рубрики в зависимости от отсутствия или возникновения информационного повода):

- Информация (постоянная рубрика)

- События (постоянная рубрика)

- Выставки и фестивали (временная рубрика)

- Конкурсы (непостоянная рубрика)

- Поздравления (непостоянная рубрика)

- Объявления (непостоянная рубрика)

- Публикации (постоянная рубрика)

•размеры «ячеек» таблицы, отображающих непостоянные разделы (Выставки и фестивали, Публикации и пр.) не должны быть жестко фиксированными – с учетом необходимости размещения фотографий, рисунков и прочей изобразительной информации.

Жду предложений!!!!, указывайте сроки и приблизительную стоимость работ.