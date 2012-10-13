Дизайн-шаблон для сайта на Joomla 2.5

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок248 просмотров

Нужно разработать дизайн и сделать шаблон для сайта города-курорта на движке Joomla 2.5. Шаблон простой, не нужно никаких flash-роликов, java-меню, слайдеров и прочего активного содержимого, только статическая графика. Структура шаблона тоже не сложная, шаблон фиксированной ширины (обрезной), с распространенной для джумла версткой, кроссбраузерность. Оплата до 400$ (12500руб.), возможные способы оплаты WebMoney, Яндекс.Деньги, банковский перевод. Подробности смотрите в приложенном файле shablon.doc

JavaJoomla
13 лет назад
ZakaT71
Сергей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$400
12 дней
Сергей профессионал своего дела. Сделал отличный шаблон, учел все пожелания. В оговоренные сроки уложился. Будем и дальше сотрудничать.
Сергей хороший заказчик, знает чего хочет, подготовил хорошее ТЗ, оплатил без проблем. С такими людьми приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад

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