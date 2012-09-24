Дизайн WP + наполнение блога картинками + баннер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок131 просмотр

Нужно на уже установленную тему WP нарисовать дизайн на основе предоставленных исходников. Сверстать его и натянуть. Так же нужно разработать банер и нарезать несколько картинок для размещения их в статьях. Дизайн нужен не сложный,восновном повырезать из исходника детали и повставлять на белый фон.

Сайт: igrammm.com.ua

Исходники пришлю,как договоримся.

WordPress
13 лет назад
Grishindv
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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