Нужен хороший дизайнер, знающий толк в разработке интернет магазинов. Работа удаленная, но должна быть возможность встреч для корректировки работы и обсуждения этапов работы. Обязательно КИЕВ и хорошее портфолио.
Дизайн WP + наполнение блога картинками + баннер
Нужно на уже установленную тему WP нарисовать дизайн на основе предоставленных исходников. Сверстать его и натянуть. Так же нужно разработать банер и нарезать несколько картинок для размещения их в статьях. Дизайн нужен не сложный,восновном повырезать из исходника детали и повставлять на белый фон.
Сайт: igrammm.com.ua
Исходники пришлю,как договоримся.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
dom-modi.byДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Изменение дизайна сайта: ( www.garhi.ru), что требуется: 1) щелчок по логотипу должен приводить к возврату на главную страницу, но не на заставку. 2) изменение главного меню навигации по основным разделам – использование выпадающих списков, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен редизайн сайта + посадка на рабочую CMS Drupal, либо на любую новую CMSДизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как дролжно быть, но дизайнер должен быть не тупым исполнителем, которому ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $300
Необходим дизайн сайта-портала (только PSD и описание шрифтов/цветов таблиц) + логотип. ТЗ на дизайн - во вложении, особой обработки графики он не требует, с технической точки зрения весьма нетрудный в исполнении. Нужен строгий портальный ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется создание дизайна вебстудии. Нравится wezoom.com.ua/ в таком-же стиле. Лого в приложеном файле. В заявке обязательно указывайте ссылку на портфолио (желательно подобные ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Задача: нарисовать и сверстать страницу (одну) по примеру. Пример: http://www.gazeta.ru/vkontakte/ Приоритет: быстро и качественно.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт, необходимо используя сделанную стилистику сделать одну внутреннюю страницу. Подробное тех. задание вышлю исполнителю, чью работы понравятся больше всего. PSD макета по которому надо будет работать предоставлю. Задание очень срочное, срок реализации - сегодня.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $300
Необходимо сделать дизайн для сайта веб-студии. 10 страниц. бюджет: 300$. срок: 1-2 недели. ТЗ выбранному исполнителю.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт13 лет назад