Нужен хороший дизайнер, знающий толк в разработке интернет магазинов. Работа удаленная, но должна быть возможность встреч для корректировки работы и обсуждения этапов работы. Обязательно КИЕВ и хорошее портфолио.
Требуется сделать качественный редизайн сайта
Требуется сделать качественный редизайн сайта – www.fleads.net
Требования к дизайну:
1. Минимализм – сайт должен быстро грузиться.
2. Цвета – зеленый, серый, белый.
3. Элементы форм должны быть довольно крупными, чтобы по ним можно было легко попасть мышью.
4. Изображение схемы работы сервиса должно состоять из 3-х качественных иконок, в едином стиле не только друг с другом, но и со всей страницей.
Стоимость:
Главная страница – 10 000 руб.
Внутренние по 500. руб. (порядка 20 страниц)
Сроки:
Главная страница – до 26 сентября.
Внутренние страницы до 3 октярбя.
Прикрепляйте лучшие работы к ответам.
Кандидаты без отзывов и качественных (уникальных) работ не рассматриваются.
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