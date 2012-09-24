Требуется сделать качественный редизайн сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки190 просмотров

Требуется сделать качественный редизайн сайта – www.fleads.net

Требования к дизайну:

1. Минимализм – сайт должен быстро грузиться.

2. Цвета – зеленый, серый, белый.

3. Элементы форм должны быть довольно крупными, чтобы по ним можно было легко попасть мышью.

4. Изображение схемы работы сервиса должно состоять из 3-х качественных иконок, в едином стиле не только друг с другом, но и со всей страницей.

Стоимость:

Главная страница – 10 000 руб.

Внутренние по 500. руб. (порядка 20 страниц)

Сроки:

Главная страница – до 26 сентября.

Внутренние страницы до 3 октярбя.

Прикрепляйте лучшие работы к ответам.

Кандидаты без отзывов и качественных (уникальных) работ не рассматриваются.

13 лет назад
BROTHERScompany
Евгений 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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