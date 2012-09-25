Требуется дизайн трех страниц и 8 кнопок сайта. Тематика – птицы. Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/file/d/0ByI1vvH6pMMjZTVKOG55VGhkZ2s/edit Результат – PSD макеты. Без предоплаты, но могу оплачивать поэтапно. Оплата Webmoney или Яндекс.Деньги – на Ваш ...
Дизайн сайта по продаже крымских сувениров
Необходимо создание дизайна для магазина по продаже крымских сувениров (мыло, чаи).
Необходим красивый, контрастный дизайн крымской тематики. Подробности в приложении.
Условия работы дизайнера:
- Наличие портфолио.
- Начало работы без предоплаты. Если первоначальная картинка понравится клиенту — предоплата 50%.
- Вторая часть оплаты после утверждения дизайна.
- В стоимость должны входить 3 пакетные правки. «Пакетная правка» состоит из нескольких мелких правок.
- Время выполнения первоначальной картинки: 3–4 дня.
Оплата: 60$
Способ: Webmoney или Приват24.
PS Обновляю проект т.к. как занятость участников могла изменится.
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