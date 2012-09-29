Дизайн трех страниц и нескольких кнопок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок164 просмотра

Требуется дизайн трех страниц и 8 кнопок сайта. Тематика – птицы.

Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/file/d/0ByI1vvH6pMMjZTVKOG55VGhkZ2s/edit

Результат – PSD макеты.

Без предоплаты, но могу оплачивать поэтапно. Оплата Webmoney или Яндекс.Деньги – на Ваш выбор.

От Вас:

1. Предложения по стоимости и срокам.

2. Примеры аналогичных работ.

13 лет назад
kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$60
4 дня
Ответственный исполнитель! Работой (разработал дизайн сайта) осталась очень довольна! Учитывал все мои пожелания! Был всегда на связи. Рекомендую!
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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