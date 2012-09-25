Требуется дизайн регионального портала

Требуется качественный дизайн Регионального портала, с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению.

Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала).

На начальном этапе нужно создать главную страницу портала: она должна содержать сверху и снизу не броские, но заметные хидер и футер, которые будут сквозные (общие) для всех сайтов, пока их дизайн не будет переделан под общий стиль. Хидер будет содержать основные разделы (что-то вроде меню). При клике на раздел пользователь будет переадресован на существуюущий сайт, но при этом хидер и футер остаются, чтобы переходя по разделам оставалось ощущение единости, тк дизайны их пока разные.

В качестве примера регионального портала можно посмотреть на НГС (ngs,ru) или любой крупный портал вашего города.

Детальное описание по разделам и пожелания будет предоставлено выбранному исполнителю (сейчас думаю оно критично, для определения общей картины и стоимости).

То есть на данном этапе нужно:

1. Дизайн главной страницы портала, от которой в дальнейшем будет разрастаться весь функционал и общий стиль всех сайтов-разделов. К нему нужно подойти серъезно, тк это отправная точка всей дальнейшей работы.

2. Футер и хидер в дизайне должны быть интегрированы так, чтобы не нарушалась вдимость единого целого, но при этом их можно было бы использовать как заголовок и подвал для существующих сайтов (пусть они будут и не общий стиль, но выглядеть как отдельное универсальное меню должны)

Условия:

- Оплата СБС или безнал с заключением договора

- Если оплата другими способами, то только по результату

- Если сработаемся, то в дальнейшем (при обоюдном согласии) нужно разрабатывать макеты каждого из разделов и редизайнить в общий стиль имеющиеся сайты

- При подаче заявки скидывайте ссылку не на все портфолио, а желательно на похожие работы

- Работаем "до конца", пока не скажу "да, все устраивает". Заказчик я требовательный, но без идиотского фанатизма и бесконечных "хотелок".

- Заявки подавать в формате: Цена, срок, ссылки на проекты (работы, портфолио). На "пишите, договоримся" не отвечаю и заявку сразу отклоняю.

PS: Дизайнеров без опыта и портфолио, просьба не беспокоить.