Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок198 просмотров

Доброго времени суток!

Интересует веб дизайн: переделка

www.fmeextensions.com/

Основные задачи, стоящие перед специалистом:

1. уникальный, "дорогой" дизайн;

2. аккуратные мелкие детали (внимание к мелочам);

3. структура неизменна.

Работа удалённая.

Место нахождения компании: г. Минск, ул. Домбровская, 9

Ваши предложения по:

1. бюджету проекта

2. срокам.

Наличие примеров работ интернет-магазинов!

13 лет назад
amastyM
Алла 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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