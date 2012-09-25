Необходимо создание дизайна для магазина по продаже крымских сувениров (мыло, чаи). Необходим красивый, контрастный дизайн крымской тематики. Подробности в приложении. Условия работы дизайнера: - Наличие портфолио. - Начало работы ...
Редизайн сайта
Доброго времени суток!
Интересует веб дизайн: переделка
Основные задачи, стоящие перед специалистом:
1. уникальный, "дорогой" дизайн;
2. аккуратные мелкие детали (внимание к мелочам);
3. структура неизменна.
Работа удалённая.
Место нахождения компании: г. Минск, ул. Домбровская, 9
Ваши предложения по:
1. бюджету проекта
2. срокам.
Наличие примеров работ интернет-магазинов!
Заявки фрилансеров
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