Редизайн или форматирование

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки207 просмотров

Появилось желание сделать редизайн или форматирование (в более наглядный и читабельный текст), чтобы сайт смотрелся в одном стиле, красиво…

1. Обработка (преобразовать в вектор) или создание нового логотипа компании

2. Выбрать шрифт и размер шрифта

3. Предложения по изменения шапки сайта

Сайт avtomakc.ru

13 лет назад
Tueva
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
13 лет назад
$400
9 дней
Сергей сделал работу в кротчайшие сроки, все наши поправки были внесены в считанные минуты... Так-же давал советы по дизайну. Будем сотрудничать и дальше.... Советую всем...
Задача была поставлена четко, на все возникшие вопросы ответы были даны в полной мере, работа была оплачена своевременно. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменение фирменного стиля сайта

    Необходимо поменять часть фирменного стиля вех страниц сайта, только цветовую гамму. Нужна подборка ярко-выраженных женских цветов, так как сайт ориентирован на женщин. Сайт написан на Python.

    Python
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже крымских сувениров

    $60

    Необходимо создание дизайна для магазина по продаже крымских сувениров (мыло, чаи). Необходим красивый, контрастный дизайн крымской тематики. Подробности в приложении. Условия работы дизайнера: - Наличие портфолио. - Начало работы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайн сайта (интернет-магазина) + создание валидного шаблона под joomla в связке с Virtuemart, по продаже систем кондиционирования. При рассмотрении предложений, в первую очередь будет учитываться портфолио специалиста.

    Joomla
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайн регионального портала

    Требуется качественный дизайн Регионального портала, с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению. Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала). На ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Доброго времени суток! Интересует веб дизайн: переделка www.fmeextensions.com/ Основные задачи, стоящие перед специалистом: 1. уникальный, "дорогой" дизайн; ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка нового дизайна сайта ChinaHub

    $500

    Доброго времени! Необходимо проработать дизайн сайта(главная страница) и форума chinahub.ru. Опираясь на существующий логотип на сайте. Дизайн сайта должен быть максимально удобным и понятным. Ориентироваться нужно на ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн трех страниц и нескольких кнопок

    Требуется дизайн трех страниц и 8 кнопок сайта. Тематика – птицы. Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/file/d/0ByI1vvH6pMMjZTVKOG55VGhkZ2s/edit Результат – PSD макеты. Без предоплаты, но могу оплачивать поэтапно. Оплата Webmoney или Яндекс.Деньги – на Ваш ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Онлайн-магазин

    $100

    Здравствуйте, фрилансер. Я открываю онлайн - магазин: По продаже смартфонов и планшетов. Мне нужен дизайн всего интернет - магазина. Пишите вашу цену, сроки выполнения в ЛС.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужен дизайн для 2-х сайтов.

    Здравствуйте! Нужен опытный дизайнер для создания макетов главных страниц для 2-х разных сайтов. Все подробности потенциальным исполнителям. Обязательное требование - порядочность и понимание к клиенту. Выбираем по цене и портфолио. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн-шаблон для сайта на Joomla 2.5

    $400

    Нужно разработать дизайн и сделать шаблон для сайта города-курорта на движке Joomla 2.5. Шаблон простой, не нужно никаких flash-роликов, java-меню, слайдеров и прочего активного содержимого, только статическая графика. Структура шаблона тоже не сложная, шаблон фиксированной ...

    JavaJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад