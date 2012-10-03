Необходимо поменять часть фирменного стиля вех страниц сайта, только цветовую гамму. Нужна подборка ярко-выраженных женских цветов, так как сайт ориентирован на женщин. Сайт написан на Python.
Редизайн или форматирование
Появилось желание сделать редизайн или форматирование (в более наглядный и читабельный текст), чтобы сайт смотрелся в одном стиле, красиво…
1. Обработка (преобразовать в вектор) или создание нового логотипа компании
2. Выбрать шрифт и размер шрифта
3. Предложения по изменения шапки сайта
Сайт avtomakc.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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