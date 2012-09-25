Нужно разработать дизайн и сделать шаблон для сайта города-курорта на движке Joomla 2.5. Шаблон простой, не нужно никаких flash-роликов, java-меню, слайдеров и прочего активного содержимого, только статическая графика. Структура шаблона тоже не сложная, шаблон фиксированной ...