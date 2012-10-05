Нарисовать шаблон для сайта.

  1. Биржа фриланса
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Завершен22 заявки237 просмотров

Добрый день!

Необходимо нарисовать шаблон для сайта (всего 5 стр.) самая важная - главная

Страницы: главная - это LP, оплата, контакты, поддержка, оформление заказа.

Черновой макет есть.

Необходим специалист который сможет красиво подобрать шрифты,

знает основы юзабилити

может грамотно организовать пространство на странице.

Связь skype, по возможности дайте ссылку на конкретные работы.

По срокам, чем оперативнее - тем лучше.

13 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web-inspiration
Светлана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$70
2 дня
Сотрудничеством доволен Всегда на связи Получил хороший результат Светлана, спасибо за работу.
Михаил - заказчик, с которым приятно сотрудничать. Дает четкое ТЗ и своевременно оплачивает работу. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

web-inspiration
Светлана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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