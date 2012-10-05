Необходимо поменять часть фирменного стиля вех страниц сайта, только цветовую гамму. Нужна подборка ярко-выраженных женских цветов, так как сайт ориентирован на женщин. Сайт написан на Python.
Нарисовать шаблон для сайта.
Добрый день!
Необходимо нарисовать шаблон для сайта (всего 5 стр.) самая важная - главная
Страницы: главная - это LP, оплата, контакты, поддержка, оформление заказа.
Черновой макет есть.
Необходим специалист который сможет красиво подобрать шрифты,
знает основы юзабилити
может грамотно организовать пространство на странице.
Связь skype, по возможности дайте ссылку на конкретные работы.
По срокам, чем оперативнее - тем лучше.
Выбранный исполнитель
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