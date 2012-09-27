Простой дизайн сайта.

Уважаемые дизайнеры! Нужно оформить сайт о Питере http://spbdays.ru Из пожеланий: делать фон страницы поинтереснее, хотя бы градиенты\сеточки какие-нибудь, а также шапки с клипартами и графикой. На сайте должно ...