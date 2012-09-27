Простой дизайн сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок182 просмотра

Добрый вечер!

Требуется нарисовать легкий дизайн сайта,точнее выбрать приятную,светлую цветовую гамму и на ее основе создать дизайн кнопок,блоков. Подробнее объясню в личку исполнителю. Из графики только пару значков которые я дам.

Время исполнения 1-2 дня.

Бюджет до 30$.

13 лет назад
desouze
Роман 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

yuriy_levytskyy
Юрий Левицкий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$30
1 день
Дизайн сделан красиво,качественно и быстро. Всем доволен.
Весьма довольный сотрудничеством, оплата мгновенная. Рекомендую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

yuriy_levytskyy
Юрий Левицкий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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