Необходимо поменять часть фирменного стиля вех страниц сайта, только цветовую гамму. Нужна подборка ярко-выраженных женских цветов, так как сайт ориентирован на женщин. Сайт написан на Python.
Нужен дизайн для персонального сайта
Простой персональный сайт. Основа структуры – 6 страниц.
ТЗ во вложении, читайте повнимательней.
Сроки 2-3 недели.
Без предоплат.
Заявки фрилансеров
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