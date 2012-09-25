Дизайн мобильной браузерной игры

Требуется создание дизайна для мобильной браузерной игры.

Особенности:

- нужны две версии: для тачфонов и для обычных телефонов;

- адаптация для экранов 240x320 и больше;

- аудитория игры — пользователи соцсетей;

- не РПГ, не квест и т.п. = графики требуется не так много;

- имеется ТЗ с описанием всех страниц и их элементов.

Требования:

- опыт создания дизайна, адаптированного для мобильных телефонов;

- портфолио UPDATE: в портфолио должны быть работы, имеющие хотя бы какое-то отношение к сайтам, адаптированным ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ!;

- нужно не только нарисовать, но и сверстать = нужны шаблоны;

- нужны оригиналы всей графики в psd или xcf.

Условия:

- 30000 рублей (по курсу ЦБ РФ на день выплаты, если в другой валюте);

- возможен торг;

- только Webmoney или наличные;

- срок исполнения — после собеседования и оценки ТЗ.