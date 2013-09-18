Доработки на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Много небольших доработок на сайте avto-gps.mindcreative.ru.

CMS OpenCart.

ТЗ в прикреплении.

Требование: не затягивать работу, если что-то не ясно или не получается - сразу говорить об этом, быть на связи и не пропадать.

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OpenCart
10 лет назад
aardalin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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