Сайт-каталог

Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок160 просмотров
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Замена существующего сайта (www.ntcmidis.com) на новый. С последующим переносом информации. Добавление в структуру сайта раздела Каталог продукции.

Более подробные требования в ТЗ.

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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