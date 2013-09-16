Надо подключить Ukash

Доброго всем времени суток Есть сайт woodkit.com.ua Presto 1.5.4.0 В нем необходимо доработать: 1. Добавить контакты над поиском. Ровно и Киев(взять из контактов) 2. Поменть вывод досок. Сейчас очень не удобно.http://woodkit.com.ua/ru/doska/ Хотелось бы ее подогнать под екселевский файл(во вложении). Только этот ...