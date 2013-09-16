Нужно сделать интернет-магазин "В Контакте"

Нужен интернет-магазин "В Контакте". Обязательным условием является работа с ассортиментом инет-магазина ВК на основе выгрузки XML, подготовленной из ассортимента основного сайта (ежедневное обновление).

Требования:

1) Приложение должно работать даже в том случае, если основной сайт не работает.

2) В карточках товаров необходимо наличие картинки, описания, корзины.

Одним словом, нужен полноценный интернет-магазин на основе уже готового либо написанного под нас приложения.

В ответе просьба указать технические возможности магазина:

1) сколько всего товаров можно выложить? можно ли весь ассортимент (несколько тысяч позиций), который есть у компании?

2) есть ли какие-то технические ограничения?

3) пропустит ли приложение выкладку карточек товаров без картинок?

4) Каким образом информация о заказах будет поступать к владельцу сайта?

Чтобы разговор был более предметным, высылайте, пожалуйста, портфолио со ссылками на разработанные вами проекты.