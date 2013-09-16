Нужно сделать интернет-магазин "В Контакте"

Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...
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Нужен интернет-магазин "В Контакте". Обязательным условием является работа с ассортиментом инет-магазина ВК на основе выгрузки XML, подготовленной из ассортимента основного сайта (ежедневное обновление).
Требования:
1) Приложение должно работать даже в том случае, если основной сайт не работает.
2) В карточках товаров необходимо наличие картинки, описания, корзины.
Одним словом, нужен полноценный интернет-магазин на основе уже готового либо написанного под нас приложения.
В ответе просьба указать технические возможности магазина:
1) сколько всего товаров можно выложить? можно ли весь ассортимент (несколько тысяч позиций), который есть у компании?
2) есть ли какие-то технические ограничения?
3) пропустит ли приложение выкладку карточек товаров без картинок?
4) Каким образом информация о заказах будет поступать к владельцу сайта?
Чтобы разговор был более предметным, высылайте, пожалуйста, портфолио со ссылками на разработанные вами проекты.
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