Установить OpenCart и выбранную тему на русском.

Интернет-магазиныЗавершен15 заявок315 просмотров
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Имеется ИМ http://www.bi-det.ru/

В ближайшей перспективе: Требуется перенести ИМ на OpеnCart, переработать и расширить катаог, доработать магазин до ума.

По данному конкретному проекту:

1. Установить OpenCart на хостинг TimeWeb.ru или http://sprinthost.ru/

2. Установить тему http://themeforest.net/item/neocart-premium-responsive-retina-opencart-theme/5292532

3. Фронтэнд магазина сделать на русском (файлы локализации у темы есть), валюта рубли.

4. Админку желательно оставить на английском

PS. Тема куплена. Вся документация и саппорт от разработчика темы в случае необходимоcти имеется.

OpenCart
10 лет назад
DoubleTrouble2
Сергей 
46 летКипр
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
10 лет назад
$50
1 день
Работой доволен. Человек на связи, не пропадает. В проблематичной ситуации найдет выход, подходшее решение. Вадим также аргументированно посоветует подходящую версию OpenCart. Продолжаю с ним сотрудничество, с удовольствием поручу ему новые проекты на OpenCart.
Отлично сработались. Мгновенная оплата. Приятный в общении. Рекомендую сотрудничать. Спасибо..
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