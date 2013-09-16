Установить OpenCart и выбранную тему на русском.

Будет создана мини CRM для обработки заказов из нескольких магазинов, сделанных на Опенкарте. Требуется после обсуждения моего мини ТЗ написать сервис собирающий заказы с нескольких интернет-магазинов и с телефона. Этапы, которые проходит каждый заказ: 1. Заказ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется ИМ http://www.bi-det.ru/
В ближайшей перспективе: Требуется перенести ИМ на OpеnCart, переработать и расширить катаог, доработать магазин до ума.
По данному конкретному проекту:
1. Установить OpenCart на хостинг TimeWeb.ru или http://sprinthost.ru/
2. Установить тему http://themeforest.net/item/neocart-premium-responsive-retina-opencart-theme/5292532
3. Фронтэнд магазина сделать на русском (файлы локализации у темы есть), валюта рубли.
4. Админку желательно оставить на английском
PS. Тема куплена. Вся документация и саппорт от разработчика темы в случае необходимоcти имеется.
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