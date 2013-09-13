Битрикс магазин

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок155 просмотров
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Добрый день нужна разработка под ключ магазина

верстка готовая

ТЗ имеется

С вас примеры работ

оплата по факту или по этапам

10 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
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