Шаблон сайта ИМ до 300 товаров

От вас: качественный дизайн можно с нуля, а можно шаблон, свои предложения по оптимизации на стадии разработки, творческий подход, терпение, нахождение на связи в рабочие часы во время работы над проектом и в обговоренное время после сдачи (срок обговорим; за это отдельные деньги и отзыв).

От меня четкое ТЗ и прототипирование, в дальнейшем порадую заказом дизайна на этот же шаблон.

Вышлю прототипы по требованию.

Платные движки не предлагать.

Условия оплаты проговорим.