Внести правки в шаблон opencart

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки150 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внести правки в шаблон, тоеть немного уникализировать его ..

Уменьшить слайдер, сделать рядом сним 4 кнопки, вставить кнопку обратный звонок, вставить лого ...

Пишите ваши предложения с ценами в личку .. Приступить нада срочно .. ( работы на час- два)

OpenCart
10 лет назад
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
Выбранный исполнитель
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
1 день
Станислав отличный исполнитель, сделал все в короткий срок, без правок. Результатом очень доволен, все понял с полуслова... Был рад сотрудничеству! Рекомендую как хорошего, порядочного исполнителя !!!
Отличный заказчик. ТЗ было озвучено четко и максимально понятно, оплата произведена в полном объеме в финальной стадии выполнения заказа. Очень доволен сотрудничеством, надеюсь и в дальнейшем продолжить работу с Дмитрием.
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