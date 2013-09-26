Дотянуть дизайн на shop-script

Уютный блог офлайнового магазина мечтает вырасти в настоящий интернет-магазин. Направление деятельности - товары для беременных и деток до 5-и лет и другие товары близкой тематики. Магазин находится в центре г. Днепропетровска. Поэтому для передачи атмосферы реального ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дотянуть сверстанные страницы на скрипт shop-script. ТЗ и файлы сброшу на почту, обсудить проект можем по скайпу.
Жду предложений!
По срокам - очень СРОЧНО, до 16.09.13.
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