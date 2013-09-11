Virtuemart 2 покупка в один клик.

Здравствуйте.

Есть сайт http://etnodim.com.ua/

Нужно чтобы после нажатия кнопки "Купить" человек видел красивую страничку(расстановку обсудим в процессе работы) со следующими полями:

Обязательные

Имя

Телефон

Необязательные:

Адрес

Комментарий

Галочки доставки

Галочки оплаты

Если Вы делали уже такую работу и можете предложить свой более красивый вариант, мы будем рады увидеть!