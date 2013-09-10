Доработка сайта (интернет магазин)

Имеется интернет-магазин (virtuemart 2 , joomla 2.5) При оформлении заказа валидация заполненных полей ограничивается проверкой на наличие хотя бы одного символа в каждом поле, помеченном как обязательный. При этом в админке virtuemart есть возможность выбрать тип ...