Натянуть готовую тему Престашоп

Не доделал работу . Взял предоплату 50% - приблизительно столько же сделал работы... Вместо четырех дней кормил завтраками 3 недели , после чего окончательно потерялся . Также попутно испортил второй сайт . Обещал исправить, а воз и ныне там... Кто хочет много головняка , может смело обращаться к этому фрилансеру !