metallurg

Денис metallurg

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Все в срок и отлично !
Ответный отзыв
dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
$70
10 баллов
12 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
CSS
Денис, отличный заказчик! Знает чего хочет, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень качественно выполнил работу . Замечаний нет
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Создание интернет-магазина на английском языке
Причина успеха данного проекта точные и четкие объяснения, ТЗ, которое предоставил, Денис. Мне осталось только сделать то, что написано и результатом я очень довольна. Денис, желаю успехов и процветания вашему интересному бизнесу! Спасибо!
Сайт сделан быстрее оговоренного срока . Все пожелания, возникавшие в процессе разработки , были учтены . С удовольствием буду обращаться в будущем с новыми проектами !
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