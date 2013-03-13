Необходимо обновить сайт и модули на платформе Prestashop, который не обновлялся в течение 8 лет. Также требуется устранение возможных проблем на хостинге, возникающих после обновления. Ожидается опыт работы с Prestashop и понимание работы хостинга.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется оперативная разработка логотипа для украинского благотворительного проекта. Ожидается креативный подход и профессиональное исполнение. Логотип должен отражать ценности и миссию проекта.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать уникальный логотип для интернет-сайта, посвященного автозапчастям. Логотип должен отражать специфику тематики и быть привлекательным для целевой аудитории. Учитывайте современные тренды в дизайне и возможность адаптации логотипа для различных носителей.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется ретуширование 200 фотографий запчастей для автомобилей. Необходимо улучшить качество изображений, обработать детали и подготовить фото для использования в интернет-магазине.Обработка фотографий62 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт kamnelybi.org. Немного не доделан в соответствии с дизайном. Есть четко составленное техзадание по пунктам. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайт kamnelybi.org . Немного не доделан в соответствии с дизайном . Есть четко составленное техзадание по пунктам . Отправка техзадания по запросу ( оставляйте мыло - расшарю документ )Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Доработка главной страницы и настройка модулей магазина на платформе Престашоп Тех.задание в личкуИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
есть готовый работающий сайт на Престашопе . . Мне нужен новый сайт другой тематики . Есть логотип . Есть шаблон . Надо натянуть шаблон на работающий сайт , убрать базу - чтобы ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать презентационный сайт на Joomla. Проект довольно объемный и состоит из нескольких этапов. При успешном завершении этого этапа разработки, 1 этапа, есть возможность продления сотрудничества для работы над остальными этапами ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт sovtube.com 1. Главная - некоторые шрифты, которые используются на сайте у меня на стандартной винде ХР без дополнительно установленных шрифтов отображаются квадратиками ( у некоторых ) 2. По внутреннему коду- ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Нужен интернет-магазин под ключ на английском языке без оплаты покупателями заказа на сайте ( покупатель сам соберет заказ в корзину и будет ждать инструкций по оплате на почту ) . Хотелось бы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад