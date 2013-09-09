Установить модуль Opencart

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Установить модуль "Отслеживание продаж в яндекс метрику и GA". Мудуль есть в интернете в свободном доступе

http://opencartforum.ru/files/file/1059-otslezhivanie-prodazh-v-iandeks-metrika-vqmod/

http://opencartforum.ru/files/file/1055-otslezhivanie-prodazh-v-google-analytics-vqmod/

www.nulled.cc/threads/244239

OpenCart
10 лет назад
vasyakrn
Василь 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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