Установить модуль Opencart

Здравствуйте. Есть интернет магазин на Битриксе, который работает с 1С. В принципе - всё работает,но есть и, в процессе работы, периодически появляются вопросы, которые необходимо устранить или доработать. Исходя из этого ищем специалиста, который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установить модуль "Отслеживание продаж в яндекс метрику и GA". Мудуль есть в интернете в свободном доступе
http://opencartforum.ru/files/file/1059-otslezhivanie-prodazh-v-iandeks-metrika-vqmod/
http://opencartforum.ru/files/file/1055-otslezhivanie-prodazh-v-google-analytics-vqmod/
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