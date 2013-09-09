Убрать цену в opencart

Здравствуйте! имеется неработающий ИМ на opencart 1.5.2 по адресу zavitokshop.ru Магазин делал сам, на "коленке" не имея опыта еще в прошлом году. Сейчас возникла необходимость торговли данными товарами, поэтому требуется запуск этого ИМ. По сути требуется: - ...