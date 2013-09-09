Убрать цену в opencart

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добрый день! Нужно убрать цену в opencart, как вариант по алгоритму http://opencartforum.ru/topic/2126-esli-tcena-tovara-000-vyvodim-svoi-tekst/

OpenCart
10 лет назад
MDMA734
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
10 лет назад
$10
1 день
Да, спасибо, все очень оперативно.
Приятный заказчик. Предоставил доступы. Я сделал работу, он проверил и сразу оплатил. Так и нужно работать. Рекомендую к сотрудничеству.