Нужен магазин на Битриксе

$1000
Интернет-магазиныЗавершен13 заявок216 просмотров
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Есть желающие сделать магазин по готовому дизайну?

Сроки сжатые.

Оплата по факту (кидалы задолбали).

Цена вопроса 25-30 тыс. руб.

10 лет назад
Catchow
Олег 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$500
6 дней
Проект выполнен. Претензий нет. Спасибо за терпение в работе над многочисленными доделками и переделками!
Сотрудничеством крайне доволен, задача поставлена правильно, материалы предоставлены, оплата без проволочек
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