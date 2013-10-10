Нужен магазин на Битриксе

Здравствуйте! Необходимо сделать интернет магазин на cms PrestaShop или Simpla и натянуть на него шаблон. Шаблон нужно немного подправить, и настроить под наш интернет-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть желающие сделать магазин по готовому дизайну?
Сроки сжатые.
Оплата по факту (кидалы задолбали).
Цена вопроса 25-30 тыс. руб.
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