Необходима тотальная переделка ИМ на опенкарт

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок172 просмотра
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Здравствуйте!

имеется неработающий ИМ на opencart 1.5.2 по адресу zavitokshop.ru Магазин делал сам, на "коленке" не имея опыта еще в прошлом году. Сейчас возникла необходимость торговли данными товарами, поэтому требуется запуск этого ИМ.

По сути требуется:

- обновление версии движка магазина до актуальной версии;

- сохранение имеющейся базы товаров магазина, 315 товаров.

- установка и настройка подходящего для тематики магазина шаблона(по рекомендациям со стороны исполнителя);

- установка и настройка модулей оплат, доставки, скидок по конкретному заданию (предоставлю исполнителю);

- установка и настройка простой страницы заказа;

ко всему этому требуется чтобы функционал, расположение элементов меню, списков категорий, оформление карточки товара было схожим по типу с вот этим ИМ scrapbusinka.ru

Жду ваши резюме и портфолио в ЛС

10 лет назад
kicx
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$230
5 дней
Виталий качественно и в срок выполнил работу! Буду обращаться еще. Рекомендую.
Адекватный заказчик. Оплатил вовремя. Никаких претензий.
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