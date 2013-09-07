Интернет Магазин (предположительно на Magento)

Уважаемые фрилансеры, здравствуйте! Необходимо организовать раздел с полезными материалами на новом сайте. Сайта не существует, – есть только зарегистрированное доменное имя с хостингом на sweb.ru,- т.е. работать нужно будет "с нуля". Сайт нужен на WordPress ...