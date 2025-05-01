Настройка сайта -Joomla

Итак есть

Joomla 1.5.25

VirtueMart 1.1.9 stable

куплен шаблон http://www.omegatheme.com/joomla/joomla-fashion-store-template-ot-boutique-box.html

сам сайт http://decor-murom.ru

Нужно настроить тему( корректное ее отображение) , блоки.

От вас цена сроки, готов сегодня до 22.00 по Москве быть на связи. Оплата по факту вебмани, телефон, перевод на карту сбера.

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