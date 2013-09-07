Парсер цен для опенкарт (опенкарт) в паре с формой

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нужна форма из пхп файла которая покажет активные продукты опенкарта с 4мя ячейками для редактирования link1, link2, range1, range2. Данные сохранять в табличке form.

пример:

name price link1 price1 link2 price2 range1 range2

iphone 10 mrv.com/ip.htm 11 apl.com/iph.htm 10,5 0,09 1,55

если парсер еще не запускался то конечно price1 и price2 в табличке form - пустые.

парсер сделает следующее:

1. прочитает ссылки link1, link2 из таблички form, спарсит из них цены и сохранит соответствующие цены в price1 и price2 в табличку form, я думаю что form должна иметь доп поле по продукт_айди на каждую строку.

2. далее, возьмет price1 и price2 и вычислит среднее, если это число подпадает под значение price +/- range1, range2 то цену price у самого товара опенкрта меняет.

саму форму может сделать на каком то движке или апи.

10 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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