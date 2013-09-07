Парсер цен для опенкарт (опенкарт) в паре с формой

Нужно разработать мобильную версию сайта vse-apple.ru ТЗ: Шапка главной страницы разделена на две части: 1. Меню 2. Контакты Под шапкой наименование "vse-apple.ru". Под наименование перечисляются все товарные предложения, которые есть на главной странице (Избранное). Отдельный блок "Товарное предложение": 1. Сверху наименование товара. 2. Под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна форма из пхп файла которая покажет активные продукты опенкарта с 4мя ячейками для редактирования link1, link2, range1, range2. Данные сохранять в табличке form.
пример:
name price link1 price1 link2 price2 range1 range2
iphone 10 mrv.com/ip.htm 11 apl.com/iph.htm 10,5 0,09 1,55
если парсер еще не запускался то конечно price1 и price2 в табличке form - пустые.
парсер сделает следующее:
1. прочитает ссылки link1, link2 из таблички form, спарсит из них цены и сохранит соответствующие цены в price1 и price2 в табличку form, я думаю что form должна иметь доп поле по продукт_айди на каждую строку.
2. далее, возьмет price1 и price2 и вычислит среднее, если это число подпадает под значение price +/- range1, range2 то цену price у самого товара опенкрта меняет.
саму форму может сделать на каком то движке или апи.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер, нужно обновить Joomla c 2.5.7 до 3 и Virtuemart. Сайт: clight.com.uaЗакрыт10 лет назад
Требуется плагин/модуль/аддон (***) опенкарт (opencart) устанавливаемый с помощью заливки файлов на сервер (где установлен opencart) ручками. плагин (***) должен уметь спрашивать администратора его учетную запись (**) на другом сервере (*) и по этой учетной записи искать ...Закрыт10 лет назад
Итак есть Joomla 1.5.25 VirtueMart 1.1.9 stable куплен шаблон http://www.omegatheme.com/joomla/joomla-fashion-store-template-ot-boutique-box.html сам сайт http://decor-murom.ru Нужно настроить тему( корректное ее отображение) , блоки. От вас цена сроки, готов сегодня до 22.00 по Москве быть на связи. Оплата по факту вебмани, телефон, перевод ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
был куплен сайт на флеше в темплейт монстерс. Задача: чтобы сайт начал воспринимать русский текст, чуток изменить размеры изображений и перевести кнопки на русский языкИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт www.akvadom.com.ua 1. Настроить корректную работу корзины. При покупке с главной страницы, в корзину ничего не падает, но открывается пустая корзина, нужно исправить. 2. Создать раздел: «Аква юмор», куда можно будет помещать анекдоты и юмор, в котором ...Закрыт10 лет назад
Нужен scroller для сайта - точная копия того, что здесь http://shopping.yahoo.com/ 1. Желательно на jQuery, причем чтобы работал на jQuery v1.8.3 и более новых версиях. 2. Настройка блоков scrollerа с указанием ширины, высоты блока. Как вариант можно ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
Магазин написан на Битрикс, каталог через торговые предложения. Интересуют остатки (веса) в магазин и заказы обратно. В складе товар заведен как единый.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Доброго всем времени суток! Есть уже действующий сайт http://cto211.ru/, необходимо на новом домене и хостинге создать интернет магазин где будут представлены товары собственного производства, необходимо чтобы в карточке товара были 2 цены (оптовая и розничная), работала ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт10 лет назад