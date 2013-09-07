Организация раздела "Полезные материалы"

Нужно разработать мобильную версию сайта vse-apple.ru ТЗ: Шапка главной страницы разделена на две части: 1. Меню 2. Контакты Под шапкой наименование "vse-apple.ru". Под наименование перечисляются все товарные предложения, которые есть на главной странице (Избранное). Отдельный блок "Товарное предложение": 1. Сверху наименование товара. 2. Под ...
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Уважаемые фрилансеры, здравствуйте!
Необходимо организовать раздел с полезными материалами на новом сайте.
Сайта не существует, – есть только зарегистрированное доменное имя с хостингом на sweb.ru,- т.е. работать нужно будет "с нуля".
Сайт нужен на WordPress с интеграцией с сервером рассылок www.unisender.com/ru/.
В будущем на базе этого сайте планируется организация интернет-магазина.
На первом этапе нужно сделать только раздел с полезными материалами.
Удачные примеры, –
Возможности, –
- удобное добавление фото, видео, текстовых материалов (с возможностью последующего редактирования) с тегами – как в блогах
- голосовать и ставить рупор ВКонтакте
- возможность добавления комментариев посетителей сайта к каждой записи из эккаунта ВКонтакте
- сбор листа подписки: в случае, если на сайт зашел незарегистрированный пользователь внизу появляется окно – «зарегистрируйся и получи доступ к большему количеству полезных материалов». E-mail нового подписчика в зависимости от страницы, на которой он зарегистрировался, попадает в соответствующий лист рассылки на Unisender
- сортировка по тегам
Необходимо сделать:
- простой дизайн на белом фоне в минималистичном стиле
- объединить с аккаунтом на Unisender
- разместить раздел на сайте.
Если вас заинтересовал проект, пожалуйста, укажите в своем ответе этапы работы, цены и сроки по каждому из этапов.
Обязательное условие – наличие у вас опыта создания интернет-магазинов (для дальнейшего сотрудничества по доработке сайта до полной версии) и опыта интеграции с базами e-mail рассылок.
Спасибо!
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