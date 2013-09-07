Организация раздела "Полезные материалы"

Уважаемые фрилансеры, здравствуйте!

Необходимо организовать раздел с полезными материалами на новом сайте.

Сайта не существует, – есть только зарегистрированное доменное имя с хостингом на sweb.ru,- т.е. работать нужно будет "с нуля".

Сайт нужен на WordPress с интеграцией с сервером рассылок www.unisender.com/ru/.

В будущем на базе этого сайте планируется организация интернет-магазина.

На первом этапе нужно сделать только раздел с полезными материалами.

Удачные примеры, –

nature-ef.com/category/ma...

www.lovesurfing.ru/catego...

Возможности, –

- удобное добавление фото, видео, текстовых материалов (с возможностью последующего редактирования) с тегами – как в блогах

- голосовать и ставить рупор ВКонтакте

- возможность добавления комментариев посетителей сайта к каждой записи из эккаунта ВКонтакте

- сбор листа подписки: в случае, если на сайт зашел незарегистрированный пользователь внизу появляется окно – «зарегистрируйся и получи доступ к большему количеству полезных материалов». E-mail нового подписчика в зависимости от страницы, на которой он зарегистрировался, попадает в соответствующий лист рассылки на Unisender

- сортировка по тегам

Необходимо сделать:

- простой дизайн на белом фоне в минималистичном стиле

- объединить с аккаунтом на Unisender

- разместить раздел на сайте.

Если вас заинтересовал проект, пожалуйста, укажите в своем ответе этапы работы, цены и сроки по каждому из этапов.

Обязательное условие – наличие у вас опыта создания интернет-магазинов (для дальнейшего сотрудничества по доработке сайта до полной версии) и опыта интеграции с базами e-mail рассылок.

Спасибо!