Доработка заказа virtuemart 2 на Joomla 2.5

Здравствуйте. Есть интернет магазин на Битриксе, который работает с 1С. В принципе - всё работает,но есть и, в процессе работы, периодически появляются вопросы, которые необходимо устранить или доработать. Исходя из этого ищем специалиста, который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет-магазин (virtuemart 2 , joomla 2.5)
При оформлении заказа валидация заполненных полей ограничивается проверкой на наличие хотя бы одного символа в каждом поле, помеченном как обязательный. При этом в админке virtuemart есть возможность выбрать тип поля (text, emailadress, добавлен тип phone)
Для идентификации покупателей по номеру телефона необходимо доработать интернет-магазин дополнительной валидацией по типу phone средствами java-script, таким образом, чтобы номер:
а)содержал 11 символов
б)все символы должны быть цифрами
в)первая цифра должна == 7 (по умолчанию в поле просто "7")
В случае отклонений от требуемых параметров поля пользователь должен (так же как сейчас при пустом поле) получить сообщение об ошибке и подсвеченное красным поле с ошибкой
Проверка должна проходить именно по типу поля, чтобы можно было в дальнейшем проверять например второй телефон на той же форме
Доработку необходимо выполнить в виде измененных файлов virtuemart (в идеале - в виде расширения)
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