Доработка заказа virtuemart 2 на Joomla 2.5

$50
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки159 просмотров
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Имеется интернет-магазин (virtuemart 2 , joomla 2.5)

При оформлении заказа валидация заполненных полей ограничивается проверкой на наличие хотя бы одного символа в каждом поле, помеченном как обязательный. При этом в админке virtuemart есть возможность выбрать тип поля (text, emailadress, добавлен тип phone)

Для идентификации покупателей по номеру телефона необходимо доработать интернет-магазин дополнительной валидацией по типу phone средствами java-script, таким образом, чтобы номер:

а)содержал 11 символов

б)все символы должны быть цифрами

в)первая цифра должна == 7 (по умолчанию в поле просто "7")

В случае отклонений от требуемых параметров поля пользователь должен (так же как сейчас при пустом поле) получить сообщение об ошибке и подсвеченное красным поле с ошибкой

Проверка должна проходить именно по типу поля, чтобы можно было в дальнейшем проверять например второй телефон на той же форме

Доработку необходимо выполнить в виде измененных файлов virtuemart (в идеале - в виде расширения)

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
synorov
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
design-coding
Егор 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)
10 лет назад
$20
1 день
Отлично сработано. В течение двух месяцев никаких проблем с доработкой не возникло.
Сотрудничеством остался доволен.
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