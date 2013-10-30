Доработка магазина на Joomla+VM

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки230 просмотров
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1.Сделать вывод товаров в 4 колонки (сейчас 3), нужно подкорректировать шаблон

2.В блоке логина кнопки - «забыли пароль» и «забыли логин» объединить в одну и по этой ссылке создать оба поля.

3.Сделать quick look для товаров.

4.В карточке товара сделать выбор размера не селектом как сейчас, а чекбоксами.

5.Подкорректировать шаги оформления заказа.

Joomla
10 лет назад
youart
Иван 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$60
1 день
Все сделано качественно и в срок! Спасибо!
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