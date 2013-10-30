Доработка магазина на Joomla+VM

1.Сделать вывод товаров в 4 колонки (сейчас 3), нужно подкорректировать шаблон

2.В блоке логина кнопки - «забыли пароль» и «забыли логин» объединить в одну и по этой ссылке создать оба поля.

3.Сделать quick look для товаров.

4.В карточке товара сделать выбор размера не селектом как сейчас, а чекбоксами.

5.Подкорректировать шаги оформления заказа.