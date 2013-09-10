Доработка интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется доработать интернет-магазин http://help-shopping.com/, а именно улучшить дизайн, сделать сайт удобным для пользователей.

10 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработки ИМ на Битриксе

    Здравствуйте. Есть интернет магазин на Битриксе, который работает с 1С. В принципе - всё работает,но есть и, в процессе работы, периодически появляются вопросы, которые необходимо устранить или доработать. Исходя из этого ищем специалиста, который ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин

    Сайт посвящён продаже наушников, товары фото могу скинуть.но немного нашёл.ТЗ прикладываю(свободная форма), примеры сайтов прикладываю,ориентироваться на примеры во всём. 1й этап сдача дизайна.оплата.2й этап вёрстка,оплата и 3й этаап заливка и настройка на хост.оплата.

    Интернет-магазины27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Запрогить магазин на Opencart

    $250

    Нужен простой без наворотов интернет-магазин на Opencart. Дизайн, верстка готовы, нужно натянуть, запрогить. Бюджет до 250 уе, срок – 5 дней. Новичков без опыта, а также посредников прошу не беспокоить дабы не тратить ни мое ...

    OpenCart
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть готовую тему Престашоп

    $100

    есть готовый работающий сайт на Престашопе . . Мне нужен новый сайт другой тематики . Есть логотип . Есть шаблон . Надо натянуть шаблон на работающий сайт , убрать базу - чтобы ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка магазина на Joomla+VM

    1.Сделать вывод товаров в 4 колонки (сейчас 3), нужно подкорректировать шаблон 2.В блоке логина кнопки - «забыли пароль» и «забыли логин» объединить в одну и по этой ссылке создать оба поля. 3.Сделать quick look для товаров. 4.В карточке ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка заказа virtuemart 2 на Joomla 2.5

    $50

    Имеется интернет-магазин (virtuemart 2 , joomla 2.5) При оформлении заказа валидация заполненных полей ограничивается проверкой на наличие хотя бы одного символа в каждом поле, помеченном как обязательный. При этом в админке virtuemart есть возможность выбрать тип ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Аукцион на wordpress

    Нужен гибрид сайтов: http://auction-su.com/ и http://birgarabot.ru/ Желательно реализовать на wordpress. Если нет то предлагайте другие варианты реализации. От Вас цена и сроки.

    WordPress
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить модуль Opencart

    Установить модуль "Отслеживание продаж в яндекс метрику и GA". Мудуль есть в интернете в свободном доступе http://opencartforum.ru/files/file/1059-otslezhivanie-prodazh-v-iandeks-metrika-vqmod/ http://opencartforum.ru/files/file/1055-otslezhivanie-prodazh-v-google-analytics-vqmod/ www.nulled.cc/threads/244239

    OpenCart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад