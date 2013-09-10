Запрогить магазин на Opencart

Нужен простой без наворотов интернет-магазин на Opencart. Дизайн, верстка готовы, нужно натянуть, запрогить. Бюджет до 250 уе, срок – 5 дней. Новичков без опыта, а также посредников прошу не беспокоить дабы не тратить ни мое ни свое время. Строгое соблюдение сроков, а также портфолио обязательны. Обсуждение деталей при личной общении. Верстку скину выбранному кандидату.