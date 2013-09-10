Требуется доработать магазин на diafan cms

Необходимо чтоб человек владел аяксом, и желатьльно был знаком с этой цмс

Основные доработки по созданию фильтров, настройке и проверке совершения покупок, отображению товарами и прочее прочее.

Более подробно:

- нужно будет сделать раскрывающееся меню товаров магазина

- настроить систему заказа - чтоб все работало без ошибок

- создать систему фильтров для товаров

- поправить косяки по верстке в отображении товаров и их превьюшках в списках