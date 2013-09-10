Нужен форум с таким же функционалом. как продающийся на сайте spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать магазин на diafan cms
Необходимо чтоб человек владел аяксом, и желатьльно был знаком с этой цмс
Основные доработки по созданию фильтров, настройке и проверке совершения покупок, отображению товарами и прочее прочее.
Более подробно:
- нужно будет сделать раскрывающееся меню товаров магазина
- настроить систему заказа - чтоб все работало без ошибок
- создать систему фильтров для товаров
- поправить косяки по верстке в отображении товаров и их превьюшках в списках
- Похожие заказы
- $500Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть магазин на Joomla Нужно перенести сайт с хостинга мирохост на фрихост, это первая задача, потом обновить до последней версии, наладить стабильную работу сайта, сделать кое-какие доработкиИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен интернет-магазин с/х техники и запчастей, ассортимент очень большой. С синхронизацией заказов и документооборота с 1С 8.2Интернет-магазины28 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доработать интернет-магазин http://help-shopping.com/, а именно улучшить дизайн, сделать сайт удобным для пользователей.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт посвящён продаже наушников, товары фото могу скинуть.но немного нашёл.ТЗ прикладываю(свободная форма), примеры сайтов прикладываю,ориентироваться на примеры во всём. 1й этап сдача дизайна.оплата.2й этап вёрстка,оплата и 3й этаап заливка и настройка на хост.оплата.Интернет-магазины27 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Есть не стандартная задачка на VirtueMart 1.1.3 подключить способ оплаты товара катрой Visa&MasterCard Сайт: http://choice-shop.com.ua Бюджет, срок?)Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен простой без наворотов интернет-магазин на Opencart. Дизайн, верстка готовы, нужно натянуть, запрогить. Бюджет до 250 уе, срок – 5 дней. Новичков без опыта, а также посредников прошу не беспокоить дабы не тратить ни мое ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
есть готовый работающий сайт на Престашопе . . Мне нужен новый сайт другой тематики . Есть логотип . Есть шаблон . Надо натянуть шаблон на работающий сайт , убрать базу - чтобы ...Закрыт10 лет назад
1.Сделать вывод товаров в 4 колонки (сейчас 3), нужно подкорректировать шаблон 2.В блоке логина кнопки - «забыли пароль» и «забыли логин» объединить в одну и по этой ссылке создать оба поля. 3.Сделать quick look для товаров. 4.В карточке ...Завершен10 лет назад
- $50
Имеется интернет-магазин (virtuemart 2 , joomla 2.5) При оформлении заказа валидация заполненных полей ограничивается проверкой на наличие хотя бы одного символа в каждом поле, помеченном как обязательный. При этом в админке virtuemart есть возможность выбрать тип ...Завершен10 лет назад