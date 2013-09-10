Нужен форум с таким же функционалом. как продающийся на сайте spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И чтобы пополнение моментально отражалось в личном кабинете. полное тз отправлю. После окончания работы месяц тех. поддержки обязательно. Работаю без предоплаты. Учитывайте это! Обязательно должен быть виден выбор города, где есть возможность предоставить подобный сервис. т.е. человек регистрируясь должен видеть свой или ближайший город. А менеджеры должны иметь возможность собирать партии товара именно для этого города.